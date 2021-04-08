Артист Олег Митяев поделился воспоминанием о том, как пел для находившегося в космосе экипажа

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Народный артист России Олег Митяев вспомнил, как космонавт Сергей Крикалёв во время полёта в космосе попросил его приехать в Центр управления полётами (ЦУП) и спеть для экипажа.

«Где-то на выставке гулял, вдруг звонит Крикалёв... говорит: «Я тебе из космоса звоню»... И он попросил, чтобы мы приехали в Центр управления полётами и попели для них песни», — рассказал Митяев в видеоролике RT по случаю 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина.

По словам Митяева, он приехал в ЦУП с Леонидом Марголиным.

«С такой большой задержкой всё это происходило, но тем не менее это состоялось», — вспоминает артист.

Он также назвал День космонавтики одним из великих праздников в стране.

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