Садовничий рассказал, как встречал Гагарина после его полёта в космос

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий рассказал, как, будучи студентом третьего курса, пропустил лекцию, чтобы встретить Юрия Гагарина на Ленинском проспекте после его первого полёта в космос.

«Я помню этот день: я студент третьего курса, у нас была лекция по уравнениям частных производных (это математика), и мы сбежали с лекции на Ленинский проспект. Юрий Гагарин ехал мимо, и я в метре ему помахал», — поделился он воспоминаниями в видеоролике RT по случаю 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина.

По словам Садовничего, полёт человека в космос стал событием, потрясшим весь мир.

«Космос — это море, океан, он не познан и никогда познан не будет... Изучение космоса, космическая тематика — это огромная проблема, которая нужна человечеству, и она вечно будет первой», — отметил ректор МГУ.

Ранее народный артист России Олег Митяев вспомнил, как космонавт Сергей Крикалёв во время полёта в космосе попросил его приехать в Центр управления полётами и спеть для экипажа.