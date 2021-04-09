Космонавт Рязанский рассказал, что носил на МКС «костюм лохматой обезьяны»

Российский космонавт Сергей Рязанский в стриме RT в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина рассказал, что носил на борту Международной космической станции (МКС) «костюм большой лохматой чёрной обезьяны».

«Конечно, дурачимся (в условиях невесомости. — RT). Можно смешно танцевать в условиях невесомости... Шутки и какая-то креативность помогают поддержать позитивную атмосферу в экипаже. Как-то я по станции летал в костюме большой лохматой чёрной обезьяны. Только не спрашивайте, как я пронёс в космос костюм большой лохматой чёрной обезьяны, но я его пронёс, и было очень здорово. Мы все переоделись в костюмы, был миньон, был Супермен, был Спайдермен», — рассказал он.

Канадский астронавт Крис Хэдфилд также отметил, что на МКС любят юмор и это помогает в открытом космосе.

«Мы же люди, дом далеко, нужны юмор, смех, музыка. Мы постоянно шутим друг над другом, говорим, кто может быстрее пролететь через всю станцию», — отметил он.

Также Хэдфилд добавил, что большим шутником является космонавт Роман Романенко, с которым он вместе летал. По его словам, Романенко любит выходить на связь с Землёй в каком-нибудь весёлом костюме.

Ранее Рязанский и его коллеги-космонавты Анна Кикина и Андрей Борисенко поделились своим мнением по поводу задумки снимать кино в космосе.