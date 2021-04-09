Астронавт Крис Хэдфилд поделился своим мнением о космическом будущем человечества

Канадский астронавт Крис Хэдфилд в стриме RT в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина поделился своим мнением о космическом будущем человечества.

«Конкуренция это хорошо... если мы это сделаем дешевле (полёты в космос. — RT), то вещи из научной фантастики станут реальностью. До Луны всего три дня лететь. За последние годы мы обнаружили солнечную энергетику, вечную... миллиарды литров воды, которые находятся на Луне. Если у нас есть энергия, вода, тогда постройте ковчег и живите там. В ближайшем будущем, я уверен, что люди будут не просто приезжать на пару дней на Луну, как американские астронавты, они останутся, поселенцы будут там», — сказал он.

Вместе с этим российский космонавт Андрей Борисенко, отвечая на вопрос зрителя, рассказал, какие нужные технологии, чтобы начать действительно путешествовать в космосе.

«Для путешествия по Солнечной системе нужно, как минимум, освоить технологию защиты экипажа от различных видов излучений, с которыми в дальнем космосе человек столкнётся», — добавил Борисенко.

Ранее российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, реально ли выращивать картошку на Марсе, как это описано в книге «Марсианин» и показано в одноимённом фильме.