Космонавт Рязанский оценил возможность выращивания картошки на Марсе

Российский космонавт Сергей Рязанский в стриме RT в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина рассказал, реально ли выращивать картошку на Марсе, как это описано в книге «Марсианин» и показано в одноимённом фильме.

«Вполне реалистично, но не как в фильме, а как в книге написано. Книжка очень сильная, и там ни одной ошибки — ни по физике, ни по химии, там всё объясняется. Автору искреннее уважение за глубину, с которой он подошёл», — отметил он.

Вместе с этим космонавт допустил, что, возможно, в фильме не всё можно показать и есть свои условности.

Ранее Рязанский и его коллеги-космонавты Анна Кикина и Андрей Борисенко поделились своим мнением по поводу задумки снимать кино в космосе.