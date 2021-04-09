Гонщик Сироткин сравнил автоспорт с космонавтикой

Пилот программы SMP Racing, экс-пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин в видеоролике RT по случаю 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос сравнил профессиональный автоспорт с космонавтикой.

«У меня в детстве была такая, может быть, глупая немножко мечта... У меня было два взгляда: что я мечтаю либо попасть в «Формулу-1», либо слетать в космос. С космосом дела пока так себе обстоят, но вот одну выполнил», — рассказал он.

По словам Сироткина, в «Формуле-1» или любом другом профессиональном автоспорте есть пилот как ключевое звено команды. При этом он отметил, что «тот результат, который в итоге показывает пилот, зависит далеко не только от пилота, а от сотен, тысяч человек в гоночной команде», которая «занимается разработкой, постройкой машины, чтобы в конечном итоге хороший пилот мог хорошую машину довести до победы».

«Я уверен, что примерно похожая процедура и в космонавтике, где не только пилот сел, нажал на кнопку и улетел. А это опять же длительный, трудный процесс, который движет сотней, тысячей человек: идти дальше, делать лучше в надежде, что они когда-нибудь увидят свой результат и оставят за собой какой-то вклад», — заявил Сироткин.

Ранее народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова сравнила работу космонавтов и артистов балета.