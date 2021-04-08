Балерина Захарова сравнила работу космонавтов и артистов балета

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Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала об общих качествах космонавтов и артистов балета.

«Работа космонавта — это, конечно же, геройская работа, это подвиг. Я всегда говорю: каждый выход на сцену балерины — это тоже такой маленький подвиг», — отметила она в видеоролике RT по случаю 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина.

По словам Захаровой, для того, чтобы работать в этих сферах, необходимо переступить через свои страхи и быть готовым к тяжёлой физической нагрузке.

«Физическая нагрузка очень тяжёлая у артистов балета. Первое, что приходит на ум, — работа космонавта. Конечно же, перегрузки у них в разы сильнее... Такая самоотвага должна быть, полная отдача и большая любовь, я думаю, к космосу и к своей профессии», — сказала российская балерина.

Ранее народный артист России Олег Митяев вспомнил, как космонавт Сергей Крикалёв во время полёта в космос попросил его приехать в Центр управления полётами и спеть для экипажа.

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