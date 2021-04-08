Зарегистрирован тест на выявление всех штаммов COVID-19, циркулирующих в России

В Центре стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России сообщили о получении регистрационного удостоверения на тест-систему для выявления всех штаммов COVID-19, циркулирующих на территории России.

«ФГБУ «ЦСП» ФМБА России было получено регистрационное удостоверение №2021/13956 на набор реагентов для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале (мазках со слизистой носо- и ротоглотки) «АмплиТест SARS-CoV-2 LAMP», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что этот тест «выявляет все штаммы коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в России за сутки проведено 323 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.