Зарегистрирован тест на выявление всех штаммов COVID-19, циркулирующих в России

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В Центре стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России сообщили о получении регистрационного удостоверения на тест-систему для выявления всех штаммов COVID-19, циркулирующих на территории России.
Зарегистрирован тест на выявление всех штаммов COVID-19, циркулирующих в России
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«ФГБУ «ЦСП» ФМБА России было получено регистрационное удостоверение №2021/13956 на набор реагентов для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале (мазках со слизистой носо- и ротоглотки) «АмплиТест SARS-CoV-2 LAMP», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что этот тест «выявляет все штаммы коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в России за сутки проведено 323 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. 

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