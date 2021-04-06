Планировавшая заняться космическим туризмом российская компания закрывается

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Российская частная компания «КосмоКурс», которая планировала создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма, закрывается.
Планировавшая заняться космическим туризмом российская компания закрывается
  • globallookpress.com

«Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении», — цитирует РИА Новости генерального директора компании Павла Пушкина.

Отмечается, что причиной закрытия стали трудности с согласованием требований к проекту космодрома в Нижегородской области с местными властями.

25 января в компании «Главкосмос» (входит в «Роскосмос») рассказали о планах предоставить четыре места в кораблях «Союз МС» для космических туристов.

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