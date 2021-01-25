В «Главкосмосе» рассказали о планах по отправке космических туристов

В компании «Главкосмос» (входит в «Роскосмос») рассказали о планах предоставить четыре места в кораблях «Союз МС» для космических туристов.

«В период 2022—2023 годов при благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полёта», — приводит ТАСС сообщение.

В компании пояснили, что в каждом случае с «Роскосмосом» обсуждается возможность предоставления мест для туристов не только в рамках коммерческих полётов, но и в реализации уже запланированных космических миссий.

«Мы исходим из того, что на каждом транспортном пилотируемом корабле «Союз МС», предназначенном для коммерческих полётов в космос, будут предоставляться два места для космических туристов», — рассказали в пресс-службе.

Ранее лётчик-космонавт Юрий Усачёв рассказал о перспективах космического туризма.