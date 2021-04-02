Гинцбург назвал вероятные сроки испытания препарата от COVID-19

Клинические испытания медицинского препарата на основе человеческих антител могут начаться в России в конце 2021 года. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«В конце этого года, я надеюсь, мы перейдём к первой стадии клинических испытаний, то есть уже на людях. Сначала, естественно, будет проверена безопасность. Препарат будет вводиться в стационарных условиях больным, которые попали туда с этой инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение.

Гинцбург отметил, что препарат будет эффективен в случаях, которые в настоящее время заканчиваются смертью пациента. Таким образом, по словам специалиста, ожидается снижение числа летальных исходов.

«К середине 2022 года мы успеем провести вторую и третью стадии клинических испытаний», — сказал Гинцбург.

Ранее директор центра Гамалеи заявил, что до конца лета от коронавируса будут привиты 60% граждан России.