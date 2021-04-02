В «Роскосмосе» сообщили о планах по коррекции орбиты МКС
- globallookpress.com
«В соответствии с программой полёта Международной космической станции 2 апреля 2021 года специалисты... проведут коррекцию высоты её орбиты», — приводит ТАСС сообщение.
По предварительным данным, коррекция орбиты будет выполнена при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14».
«Двигатели корабля проработают 129,3 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 0,36 км и составит 419,8 км», — уточнили в «Роскосмосе».
В январе сообщалось, что высоту орбиты МКС планируется поднять на 1,2 километра перед сменой экипажа в апреле.