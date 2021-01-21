В «Роскосмосе» сообщили о планах по коррекции орбиты МКС

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Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируется поднять на 1,2 километра перед сменой экипажа в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
В «Роскосмосе» сообщили о планах по коррекции орбиты МКС
  • Reuters

«С целью формирования баллистических условий перед посадкой транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-17» и запуском и стыковкой ТПК «Союз МС-18» на 21 января запланирована очередная коррекция орбиты МКС», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в результате коррекции средняя высота орбиты станции увеличится на 1,25 км и составит 419,8 км над поверхностью Земли.

Ранее сообщалось, что один из пилотируемых российских кораблей серии «Союз», который планируют отправить к МКС в 2021 году, будет назван в честь Юрия Гагарина.

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