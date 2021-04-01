В России сократили число сотрудников космической отрасли

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Численность работников космической отрасли за два года сокращена на 10 тыс., сообщил первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников.
В России сократили число сотрудников космической отрасли
  • РИА Новости

«Мы сократили численность отрасли за последние два года на 10 тыс.», — цитирует ТАСС заявление Овчинникова.

Он назвал такую цифру достаточно большой, поскольку в условиях пандемии все вопросы с сокращениями были поставлены на паузу.

Овчинников отметил, что сокращения проходили в рамках реформы отрасли.

«Мы ставим перед собой цели по повышению экономической эффективности предприятий отрасли и самой госкорпорации», — подчеркнул он.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планируемых миссиях полёта на Венеру.

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