Космонавт Виноградов рассказал, как герметизируют трещины в модуле «Звезда»

Космонавт Павел Виноградов рассказал, как герметизируют трещины в служебном модуле «Звезда».

«На стенде — копии служебного модуля «Звезда», все кожухи сняты, экранно-вакуумная изоляция, противометеоритная защита. Можно сказать, что оставили только скелет станции, чтобы быстрее добраться до нужного места», — заявил он в беседе с kp.ru.

В переходной камере отрабатывают все операции по ремонту микротрещин. Сначала место, где образовалась микротрещина, изучают с помощью электронного микроскопа, после чего герметизируют герметаллом.

Ранее в Центре подготовки космонавтов прокомментировали планы по установке модуля «Наука» на МКС.