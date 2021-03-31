Космонавт Виноградов рассказал, как герметизируют трещины в модуле «Звезда»

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Космонавт Павел Виноградов рассказал, как герметизируют трещины в служебном модуле «Звезда».
Космонавт Виноградов рассказал, как герметизируют трещины в модуле «Звезда»
  • РИА Новости

«На стенде — копии служебного модуля «Звезда», все кожухи сняты, экранно-вакуумная изоляция, противометеоритная защита. Можно сказать, что оставили только скелет станции, чтобы быстрее добраться до нужного места», — заявил он в беседе с kp.ru.

В переходной камере отрабатывают все операции по ремонту микротрещин. Сначала место, где образовалась микротрещина, изучают с помощью электронного микроскопа, после чего герметизируют герметаллом.

Ранее в Центре подготовки космонавтов прокомментировали планы по установке модуля «Наука» на МКС.

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