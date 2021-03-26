Уральский учёный рассказал о найденных на Ямале останках мамонта

Научный сотрудник Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Сергей Садыков рассказал подробности о мамонте, останки которого были найдены в июле 2020 года у озера на Ямале.

«В моём распоряжении были зуб и шерсть древнего животного, по которым с помощью радиоуглеродного анализа было установлено, что мамонту около 20 лет. Он погиб порядка 20 тыс. лет назад», — сказал он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, останки такого плана — большая редкость.

Садыков пояснил, что точные данные будут готовы во второй половине 2021 года, когда учёные соберут воедино все свои исследования.

«Часть мамонта была смыта водой. Остальное после изучения законсервируют и оформят в виде экспозиции в музее Салехарда, столицы Ямала», — сказал эксперт.

В 2020 году сообщалось о выставке с мамонтёнком Любой.