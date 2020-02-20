В тюменском музее открылась выставка с мамонтёнком Любой

В тюменском Музейном комплексе имени И.Я. Словцова открылась выставка с мамонтёнком Любой из салехардского музея.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Экспонат уже побывал в ряде стран, в том числе в Японии, Австралии, США и Канаде. Новая выставка посвящена двум темам — что раньше думали о мамонтах и как мамонт выглядел на самом деле.

Заведующая сектором естественной истории салехардского Музейно-выставочного комплекса имени Шемановского Галина Карзанова отметила, что в мире всего три наиболее полно сохранившихся мамонтёнка — Дима (1977 год), Маша (1988 год) и Люба (2007 год).

Ранее URA.RU сообщало, что экспозиция «40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтёнка Любы» пройдёт до 19 апреля.