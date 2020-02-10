Мамонтёнка Любу выставят в тюменском музее с 20 февраля

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Мамонтёнка Любу выставят в тюменском музейном комплексе имени И.Я. Словцова с 20 февраля.
Мамонтёнка Любу выставят в тюменском музее с 20 февраля
  • © Музей Мирового океана

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу музея.

Экспозиция «40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтёнка Любы» пройдёт до 19 апреля.

«Исследователи из разных стран с помощью современной аппаратуры тщательно изучили тело мамонтёнка, стараясь понять, чем питались и как жили древние гиганты более 40 тыс. лет назад. Выставка познакомит с научными фактами и мифами о самых знаковых животных ледникового периода», — заявили в музее.

Любу нашли на Ямале в 2007 году. На данный момент это самый популярный экспонат ямальского музея имени Шемановского. Мамонтёнка выставляли в США, Канаде, Великобритании, Японии, Австралии.

В 2018 году в Московской области археологи нашли череп мамонта с кладом внутри.

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