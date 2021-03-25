С космодрома Восточный осуществлён пуск ракеты «Союз-2.1б»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«С космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 спутников связи OneWeb на борту», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

3.. 2.. 1.. ПУСК! 🚀



С космодрома #Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 спутников связи @OneWeb на борту.



Трансляция → https://t.co/cyVxlO4UUqpic.twitter.com/R336kH5mHn — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 25, 2021

Уточняется, что в 5:57 мск разгонный блок Фрегат отделился от третьей ступени ракеты.

Ранее с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами.

В ноябре сообщалось, что OneWeb планирует от восьми до десяти запусков своих спутников с космодромов Восточный, Байконур и Куру в 2021 году.