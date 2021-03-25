С космодрома Восточный осуществлён пуск ракеты «Союз-2.1б»

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RT
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
С космодрома Восточный осуществлён пуск ракеты «Союз-2.1б»
  • Reuters

«С космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 спутников связи OneWeb на борту», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Уточняется, что в 5:57 мск разгонный блок Фрегат отделился от третьей ступени ракеты.

Ранее с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами.

В ноябре сообщалось, что OneWeb планирует от восьми до десяти запусков своих спутников с космодромов Восточный, Байконур и Куру в 2021 году.

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