В 2021 году планируется около десяти запусков спутников OneWeb

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Британская компания OneWeb планирует от восьми до десяти запусков своих спутников в 2021 году.
В 2021 году планируется около десяти запусков спутников OneWeb
  • Reuters

«Партнёры «Главкосмоса» из французской Arianespace  проинформировали нас, что в следующем году компания OneWeb планирует 8-10 запусков с использованием трёх космодромов», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы компании «Главкосмос».

Отмечается, что в первой половине года старты намечены с космодрома Восточный, во второй — с Байконура и Куру.

28 марта OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.

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