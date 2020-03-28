Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Компания OneWeb запускала спутники с российских космодромов Восточный и Байконур.
«Компания и некоторые из её контролируемых филиалов добровольно подали заявку о предоставлении защиты в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве по Южному округу штата Нью-Йорк», — указано в тексте.
Отмечается, что процесс по получению необходимого финансирования был затруднён из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-2019.
22 марта Россия вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb, которые были запущены с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б»