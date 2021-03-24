В России проведут эксперимент по имитации полёта космонавтов к Луне

Шесть добровольцев в апреле примут участие в эксперименте по имитации полёта к Луне на космическом корабле «Орлёнок». Об этом сообщил ответственный исполнитель проекта, сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Сергей Пономарёв.

«Это будет тренировка, имитация такого полета, чтобы посмотреть, каким образом люди себя там будут чувствовать и какой у них будет стресс», — цитирует РИА Новости учёного.

Отмечается, что эксперимент запланирован на середину апреля и продлится две недели. В состав экипажа войдут четыре мужчины и две женщины — сотрудники Института медико-биологических проблем РАН.

Ранее сообщалось, что учёные Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего российского тяжёлого «Лунохода-геолога», который предназначен для поиска полезных ископаемых.