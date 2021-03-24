В России проведут эксперимент по имитации полёта космонавтов к Луне
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«Это будет тренировка, имитация такого полета, чтобы посмотреть, каким образом люди себя там будут чувствовать и какой у них будет стресс», — цитирует РИА Новости учёного.
Отмечается, что эксперимент запланирован на середину апреля и продлится две недели. В состав экипажа войдут четыре мужчины и две женщины — сотрудники Института медико-биологических проблем РАН.
Ранее сообщалось, что учёные Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего российского тяжёлого «Лунохода-геолога», который предназначен для поиска полезных ископаемых.