В России разработали прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
«При поддержке Российского научного фонда мы создали лабораторный прототип прибора и провели его испытания на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований. Эксперимент показал, что наша концепция работает», — рассказал Митрофанов.
Ранее сообщалось, что совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендует отложить создание сверхтяжёлой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну.