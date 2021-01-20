В России разработали прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе

Ученые Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего российского тяжелого «Лунохода-Геолога», который предназначен для поиска полезных ископаемых.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.

«При поддержке Российского научного фонда мы создали лабораторный прототип прибора и провели его испытания на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований. Эксперимент показал, что наша концепция работает», — рассказал Митрофанов.

Ранее сообщалось, что совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендует отложить создание сверхтяжёлой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну.