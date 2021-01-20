В России разработали прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе

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Ученые Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего российского тяжелого «Лунохода-Геолога», который предназначен для поиска полезных ископаемых.
В России разработали прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.

«При поддержке Российского научного фонда мы создали лабораторный прототип прибора и провели его испытания на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований. Эксперимент показал, что наша концепция работает», — рассказал Митрофанов.

Ранее сообщалось, что совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендует отложить создание сверхтяжёлой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну.

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