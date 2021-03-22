Рогозин опубликовал первые сделанные спутником «Арктика-М» фотографии

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал первые снимки полярных областей Земли, которые сделал спутник «Арктика-М», запущенный 28 февраля для мониторинга климата в Арктическом регионе.

«Новый «полярный» спутник «Арктика-М» прислал первые снимки. Первые снимки с высокоэллиптической орбиты с высоты соответственно 30 тыс. и 37 тыс. км сделаны многозональным сканирующим устройством (МСУ-ГСМ) нового российского космического аппарата ДЗЗ «Арктика-М» №1, запущенного с Байконура 28 февраля», — написал Рогозин в Telegram.

Он отметил, что качество «сырых» (необработанных) снимков полностью соответствует ожиданиям специалистов.

В конце февраля с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с первым российским спутником «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

По словам Рогозина, за этот пуск «пришлось поволноваться больше обычного», так как из-за ветра старт «Союза-2» был «на самом пределе допуска по метеоусловиям», однако «ракета и её система управления блестяще справились».