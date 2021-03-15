Учёные допустили влияние коронавируса на процессы старения

Коронавирус, возможно, запускает в организме человека процессы старения. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва.

Как отмечает учёный, некоторые называют COVID-19 болезнью старения, пишет РИА Новости.

«Для этого есть два повода. Один — это то, что, действительно, с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», — сказала она на VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

По словам Ткачёвой, кроме основных симптомов, у пожилых пациентов возможен делирий и его тоже нужно включить в список симптомов, которые оценивают при госпитализации и амбулаторном осмотре.