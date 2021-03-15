Эксперт рассказал о подготовке Сергея Корсакова для полёта на Crew Dragon

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов рассказал о подготовке Сергея Корсакова для полёта на американском корабле Crew Dragon.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что решение отдать место Корсакова астронавту NASA Марку Ван де Хаю в ближайшем полёте «Союза МС-18» не было внезапным.

«О том, что такой сценарий возможен, мы знали достаточно давно. Поэтому ещё даже до официального решения о том, что в экипаже будет американский астронавт, уже начались тренировки, подготовка и так далее. Мы готовились полуторным составом экипажей, где тренировались и бортинженер-2 Сергей Корсаков, и бортинженер-2 Марк Ван де Хай», — уточнил Власов.

По его словам, Корсаков — ближайший в очереди на очередной пилотируемый старт, и он может стать первым российским космонавтом, который полетит на МКС на американском Crew Dragon.

«Мы намереваемся выполнять полёты смешанными составами экипажей. То есть космонавт «Роскосмоса» на Crew Dragon или другом коммерческом корабле и астронавт NASA на нашем корабле», — цитирует Власова kp.ru.

Он добавил, что Корсаков прошёл необходимые мероприятия в NASA.

Ранее «Роскосмос» рассказал о переговорах с NASA о местах в космических кораблях.