Минздрав разрешил исследования первого в России клеточного продукта
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«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава», — цитирует ТАСС Мурашко.
Он уточнил, что это первый биомедицинский клеточный продукт, поданный на государственную регистрацию в России.
По словам министра, данный продукт способен заменить повреждённую хрящевую ткань коленного сустава.
Российские учёные также создали наночастицы для лечения печени и профилактики отравлений.
Подробнее — в материале RT.