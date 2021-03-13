Минздрав разрешил исследования первого в России клеточного продукта

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований первого в стране биомедицинского клеточного продукта. Об этом сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава», — цитирует ТАСС Мурашко.

Он уточнил, что это первый биомедицинский клеточный продукт, поданный на государственную регистрацию в России.

По словам министра, данный продукт способен заменить повреждённую хрящевую ткань коленного сустава.

Российские учёные также создали наночастицы для лечения печени и профилактики отравлений.

Подробнее — в материале RT.