Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с COVID-19
- Reuters
«На данный момент на ACT-Accelerator было выделено 11 миллиардов долларов, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 миллиарда долларов», — цитирует РИА Новости Гебрейесуса.
Он призвал все страны профинансировать ACT-Accelerator в полном объёме.
Ранее ВОЗ внесла вакцину от коронавируса американской корпорации Johnson & Johnson в список рекомендуемых для экстренного использования.