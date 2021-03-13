Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с COVID-19

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Международному партнёрству ACT-Accelerator по обеспечению доступа к диагностическим средствам и препаратам от COVID-19 необходимо финансирование в размере $22,1 млрд, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с COVID-19
  • Reuters

«На данный момент на ACT-Accelerator было выделено 11 миллиардов долларов, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 миллиарда долларов», — цитирует РИА Новости Гебрейесуса. 

Он призвал все страны профинансировать ACT-Accelerator в полном объёме.

Ранее ВОЗ внесла вакцину от коронавируса американской корпорации Johnson & Johnson в список рекомендуемых для экстренного использования.

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