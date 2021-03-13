РИА Новости: Ракете «Союз» сменили дизайн

Ракета-носитель «Союз-2» во время запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и ещё 37-ю космическими аппаратами предстанет в новой расцветке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ», — заявил источник.

Ракета будет раскрашена в бело-синюю гамму вместо обычной бело-серо-оранжевой.

Отмечается, что это первая смена расцветки ракеты со времён начала эксплуатации в 1966 году.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» возвращается к практике международных запусков, и ближайший полёт состоится уже 9 апреля 2021 года.