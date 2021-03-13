На Байкале с 13 марта заработает нейтринный телескоп

Крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, сооружённый на Байкале, будет запущен в работу 13 марта.

«На озере Байкал 13 марта состоится запуск крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD», — цитирует ТАСС пресс-службу Минобрнауки России.

Отмечается, что в церемонии примет участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий, прилетающих из космоса.

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