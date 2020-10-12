В Московском планетарии рассказали, когда лучше всего наблюдать за Марсом

В Московском планетарии заявили, что наблюдать за Марсом с территории России лучше всего ночью 14 октября. Планета будет высоко над горизонтом и затмит своей яркостью Сириус и Юпитер.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как подчеркнули в планетарии, противостояние Марса Солнцу окажется лучшим для наблюдения за последние 32 года. Планета подойдёт к Земле на 62 млн км.

В октябре в бинокль можно увидеть яркий красноватый диск, а в хороший телескоп — элементы поверхности Марса.

Ранее лётчик-космонавт СССР дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Владимир Джанибеков в беседе с Newinform рассказал о качествах хорошего космонавта.