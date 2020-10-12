В Московском планетарии рассказали, когда лучше всего наблюдать за Марсом
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как подчеркнули в планетарии, противостояние Марса Солнцу окажется лучшим для наблюдения за последние 32 года. Планета подойдёт к Земле на 62 млн км.
В октябре в бинокль можно увидеть яркий красноватый диск, а в хороший телескоп — элементы поверхности Марса.
Ранее лётчик-космонавт СССР дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Владимир Джанибеков в беседе с Newinform рассказал о качествах хорошего космонавта.