Постпред России в Вене рассказал о заинтересованности дипломатов в российских вакцинах

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что многие члены дипкорпуса в Вене и международных организаций выражают заинтересованность в вакцинации российскими препаратами.

«Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами», — написал Ульянов в своём Twitter.

Many colleagues from diplomatic corps in Vienna, as well as from local int. organisations expressed interest in being vaccinated with Russian vaccines. My capital works on that but it will take some time(not less than a month). Partially it will depend on European authorities — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) March 6, 2021

Он отметил, что работа в этом направлении ведётся, но займёт не меньше месяца.

По его словам, частично это будет зависеть от европейских властей.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения при чрезвычайных ситуациях.