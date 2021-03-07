Постпред России в Вене рассказал о заинтересованности дипломатов в российских вакцинах

Короткая ссылка
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что многие члены дипкорпуса в Вене и международных организаций выражают заинтересованность в вакцинации российскими препаратами.

«Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами», — написал Ульянов в своём Twitter.

Он отметил, что работа в этом направлении ведётся, но займёт не меньше месяца.

По его словам, частично это будет зависеть от европейских властей.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения при чрезвычайных ситуациях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить