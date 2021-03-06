Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек пусков ракет

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что «политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США» стимулировала сокращение затрат в российской ракетно-космической отрасли.
Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек пусков ракет
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Рогозин написал в своём Telegram-канале, что «политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников», как любой пинок, сделали доброе дело: в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги «Роскосмоса».

«И за это нужно партнёрам сказать спасибо», — добавил глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин сообщил, что первый спутник «Арктика-М» вышел на расчётную орбиту, солнечные антенны и другие его элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, аппарат взят на управление.

По его словам, за этот пуск «пришлось поволноваться больше обычного», так как из-за ветра старт «Союза-2» был «на самом пределе допуска по метеоусловиям», однако «ракета и её система управления блестяще справились».

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