Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек пусков ракет

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что «политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США» стимулировала сокращение затрат в российской ракетно-космической отрасли.

Рогозин написал в своём Telegram-канале, что «политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников», как любой пинок, сделали доброе дело: в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги «Роскосмоса».

«И за это нужно партнёрам сказать спасибо», — добавил глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин сообщил, что первый спутник «Арктика-М» вышел на расчётную орбиту, солнечные антенны и другие его элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, аппарат взят на управление.

По его словам, за этот пуск «пришлось поволноваться больше обычного», так как из-за ветра старт «Союза-2» был «на самом пределе допуска по метеоусловиям», однако «ракета и её система управления блестяще справились».