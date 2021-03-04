Роскосмос сообщил о запуске телеканала «Первый Космический»

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Роскосмос совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» запускает новый спутниковый и онлайн-телеканал «Первый Космический».
Роскосмос сообщил о запуске телеканала «Первый Космический»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сайт госкорпорации.

«Стратегическим партнёром проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор», — говорится в публикации.

Начало вещания телеканала запланировано на 4 марта.

В эфире будут идти новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи о Вселенной и тематические художественные и документальные фильмы. Кроме того, на канале будут транслировать эфиры запусков.

Ранее сообщалось, что предприятие «Главкосмос», входящее в «Роскосмос», запустило новый интернет-магазин для реализации сувенирной и брендированной продукции, посвящённой космической тематике.

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