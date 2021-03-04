Роскосмос сообщил о запуске телеканала «Первый Космический»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сайт госкорпорации.
«Стратегическим партнёром проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор», — говорится в публикации.
Начало вещания телеканала запланировано на 4 марта.
В эфире будут идти новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи о Вселенной и тематические художественные и документальные фильмы. Кроме того, на канале будут транслировать эфиры запусков.
Ранее сообщалось, что предприятие «Главкосмос», входящее в «Роскосмос», запустило новый интернет-магазин для реализации сувенирной и брендированной продукции, посвящённой космической тематике.