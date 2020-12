«Главкосмос» запустил интернет-магазин по продаже продукции с космической тематикой

Предприятие «Главкосмос», входящее в «Роскосмос», запустило новый интернет-магазин для реализации сувенирной и брендированной продукции, посвящённой космической тематике.

Магазин «Главстор» (Glavstore) функционирует на русском и английском языках.

«Мы рассчитываем, что магазин обязательно найдёт своего покупателя: и в России, и за рубежом есть много людей, искренне интересующихся космосом, есть множество коллекционеров, собирающих макеты космических кораблей, различные сувениры с символикой предприятий космической отрасли и пусковых кампаний, прочие эксклюзивные и любопытные вещи. До сегодняшнего дня имеющийся спрос нельзя было удовлетворить — официальная продукция российской ракетно-космической промышленности на рынке была практически не представлена. Таким образом, создание магазина фактически стало ответом на общественный запрос», — сказал генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов.

Он также отметил, что товар может быть доставлен практически в любую точку мира.

Как сообщает телеканал «360», «Главкосмос» выпустил в продажу комикс про женщину-космонавта. Судя по опубликованным страницам, комикс рассказывает о подготовке женщины-космонавта к полёту на МКС. Приобрести комикс Let’s go to the space можно за 950 рублей.