ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность), а также исследование по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков», — говорится в сообщении.

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