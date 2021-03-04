ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID-19

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID-19
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность), а также исследование по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков», — говорится в сообщении.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что надо сделать, чтобы Россия избежала третьей волны коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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