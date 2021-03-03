Глава ФМБА рассказала, как России избежать третьей волны COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» рассказала, что надо сделать, чтобы Россия избежала третьей волны коронавирусной инфекции COVID-19.

По её словам, для пресечения новой волны надо привить в России 25% населения за два месяца или же около 30% — до мая.

«Мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%», — цитирует её РИА Новости.

Как отметила Скворцова, её расчёты основаны на информации о том, что вакцина имеет эффективность порядка 94% и поствакцинальный иммунитет длится больше шести месяцев.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с коронавирусом в Европе.