Глава ФМБА рассказала, как России избежать третьей волны COVID-19
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По её словам, для пресечения новой волны надо привить в России 25% населения за два месяца или же около 30% — до мая.
«Мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%», — цитирует её РИА Новости.
Как отметила Скворцова, её расчёты основаны на информации о том, что вакцина имеет эффективность порядка 94% и поствакцинальный иммунитет длится больше шести месяцев.
Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с коронавирусом в Европе.