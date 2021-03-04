МГУ вошел в топ-50 международного рейтинга QS World University Rankings

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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вошел в топ-50 международного предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject по шести направлениям подготовки.
МГУ вошел в топ-50 международного рейтинга QS World University Rankings
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«Московский университет вошел в топ-50 лучших вузов мира и представлен в предметных областях «Естественные науки» (21 место), а также по отдельным предметам: «Лингвистика» (24 место), «Физика и астрономия» (29 место), «Нефтегазовое дело» (32 место), «Математика» (34 место), «Современные языки» (36 место), «Философия» (41 место)» — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы университета.

Всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings, составленный глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds, оценивает более 1453 вузов со всего мира по 51 предмету, объединённых в 5 предметных областей.

Ранее сообщалось, что Московский физико-технический институт стал лидером рейтинга «предпринимательских» вузов России. 

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