МФТИ стал лидером рейтинга «предпринимательских» вузов России

Короткая ссылка
Московский физико-технический институт стал лидером рейтинга «предпринимательских» вузов России. Список составил аналитический центр «Эксперт».
МФТИ стал лидером рейтинга «предпринимательских» вузов России
  • @mipt.ru
  • Instagram

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт МФТИ.

«В рейтинг были включены университеты на основе сопоставления международных баз данных Crunchbase, AngelList, Startup Ranking и сервисов LinkedIn, Facebook», — заявили в вузе.

Исследование проведено в рамках аналитического проекта, который запустили в 2016 году для оценки вклада российских вузов в развитие национальной экономики.

Ранее газета «Известия» сообщала, что три российских вуза — МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и МФТИ — вошли в топ-100 международного рейтинга «Три миссии университета».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить