МФТИ стал лидером рейтинга «предпринимательских» вузов России
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт МФТИ.
«В рейтинг были включены университеты на основе сопоставления международных баз данных Crunchbase, AngelList, Startup Ranking и сервисов LinkedIn, Facebook», — заявили в вузе.
Исследование проведено в рамках аналитического проекта, который запустили в 2016 году для оценки вклада российских вузов в развитие национальной экономики.
Ранее газета «Известия» сообщала, что три российских вуза — МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и МФТИ — вошли в топ-100 международного рейтинга «Три миссии университета».