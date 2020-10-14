МФТИ стал лидером рейтинга «предпринимательских» вузов России

Московский физико-технический институт стал лидером рейтинга «предпринимательских» вузов России. Список составил аналитический центр «Эксперт».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт МФТИ.

«В рейтинг были включены университеты на основе сопоставления международных баз данных Crunchbase, AngelList, Startup Ranking и сервисов LinkedIn, Facebook», — заявили в вузе.

Исследование проведено в рамках аналитического проекта, который запустили в 2016 году для оценки вклада российских вузов в развитие национальной экономики.

Ранее газета «Известия» сообщала, что три российских вуза — МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и МФТИ — вошли в топ-100 международного рейтинга «Три миссии университета».