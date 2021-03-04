В России стартует проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру

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В России начинается проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д» заключаются договоры с исполнителями.
В России стартует проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН, академика РАН Льва Зеленого.

«Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности о венерианской программе», — сказал Зеленый.

Первым этапом исследования планеты будет отправка автоматической межпланетной станции «Венера-Д». В настоящий момент заключаются договоры с исполнителями работ. Проектирование, предположил Зеленый, займет два года.

Он выразил надежду, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат.

В рамках венерианской программы также планируется решить задачу доставки на Землю грунта со второй от Солнца планеты. 

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия намерена отправить на Венеру собственную миссию.

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