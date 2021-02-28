Рогозин: пуск «Союза-2.1б» со спутником «Арктика-М» прошёл штатно
- РИА Новости
«Пуск штатно. Отделение головного блока и первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчётное время», — написал он в Telegram.
Ранее с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с первым российским спутником «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.
Разгонный блок «Фрегат» с «Арктикой-М» отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.