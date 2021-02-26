Запуск 36 спутников OneWeb с Восточного запланирован на 25 марта
- © РИА Новости / Пресс-служба ГК «Роскосмос»
«36 космических аппаратов доставлены в аэропорт Игнатьево (Благовещенск) на самолёте Ан-124-100... 27 февраля начнётся их подготовка к запланированному на 25 марта запуску с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», — говорится в пресс-релизе.
В ноябре сообщалось, что OneWeb планирует от восьми до десяти запусков своих спутников с космодромов Восточный, Байконур и Куру в 2021 году.