Андрей Борисенко покинул отряд космонавтов
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Как сообщает ТАСС, об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
Решение было принято на основании рекомендации Главной медицинской комиссии.
Ранее сообщалось, что межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на предписании Главной медицинской комиссии, приняла решение вывести из дублирующего состава экспедиции МКС-65 космонавта-испытателя Андрея Бабкина.