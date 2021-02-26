Андрей Борисенко покинул отряд космонавтов

Космонавт Андрей Борисенко в возрасте 56 лет завершает работу в отряде космонавтов по состоянию здоровья.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Решение было принято на основании рекомендации Главной медицинской комиссии.

Ранее сообщалось, что межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на предписании Главной медицинской комиссии, приняла решение вывести из дублирующего состава экспедиции МКС-65 космонавта-испытателя Андрея Бабкина.