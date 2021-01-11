Космонавта Бабкина вывели из состава дублирующего экипажа экспедиции МКС-65

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Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на предписании Главной медицинской комиссии, приняла решение вывести из дублирующего состава экспедиции МКС-65 космонавта-испытателя Андрея Бабкина.
Космонавта Бабкина вывели из состава дублирующего экипажа экспедиции МКС-65
  • © Роскосмос

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что вместо Бабкина в состав этого дублирующего экипажа, а также дублирующего экипажа пилотируемого корабля «Союз МС» в качестве бортинженера утвердили космонавта «Роскосмоса» Олега Артемьева.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-18» по программе Международной космической станции запланирован на апрель 2021 года», — добавили в госкорпорации.

В начале ноября Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на МКС.

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