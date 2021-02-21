Центр «Вектор» получил более 45 обращений по вакцине из-за рубежа

Директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что центром получено более 45 обращений из других стран о проведении исследований и начале производства вакцины «ЭпиВакКорона».

«У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории для обеспечения безопасности своих граждан», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о завершении клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона».

Также сообщалось, что «Вектор» направил результаты первой и второй фаз клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» в зарубежные научные журналы.