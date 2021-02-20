Вакцинация «КовиВаком» противопоказана беременным

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Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса препаратом «КовиВак» центра им. Чумакова являются беременность и грудное вскармливание.
Вакцинация «КовиВаком» противопоказана беременным
  • Pixabay

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на инструкцию к препарату «КовиВак».

«Противопоказания: беременность и период грудного вскармливания», — отмечается в инструкции.

Также в инструкции говорится, что вакцину вводят в дельтовидную мышцу двукратно с интервалом в две недели в дозе 0,5 мл.

«Побочные реакции могут появиться на первые-третьи сутки после инъекции. Продолжительность реакций обычно не превышает трёх суток», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что исследования вакцины «КовиВак» на детях и пожилых начнут в апреле.

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