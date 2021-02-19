Астроном прокомментировала посадку аппарата Perseverance на Марс

Астроном, аспирант кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета Мария Боруха прокомментировала посадку аппарата Perseverance на Марс.

«На Марс отправлялись схожие аппараты — марсоходы «Проп-М» во время миссий «Марс-2» и «Марс-3». Также братьями были Spirit и Opportunity. Но говорить о том, что на Марс всегда отправляются одинаковые аппараты — это как сравнивать последний iPhone и плёночный фотоаппарат», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, если у первых марсоходов была миссия выжить, то у последующих — исследовать атмосферу и поверхность планеты, а теперь учёные стремятся обнаружить следы жизни.

Как отметила Боруха, задача Perseverance — найти, сохранить и упростить передачу собранных образцов на Землю для более детального изучения в наземных лабораториях.

«Вместе с новым ровером на Марс отправился первый марсианский вертолёт. Этот аппарат поможет сделать снимки Марса «как с дрона», аккуратнее прокладывать путь для марсохода и, конечно, будет использован для тестирования и демонстрации технологии полётов на Марсе», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что американский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса.