Корабль «Прогресс МС-16» успешно выведен на орбиту

Грузовой корабль «Прогресс МС-16», стартовавший с космодрома Байконур, успешно выведен на целевую орбиту. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела российский космический корабль на целевую орбиту. Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в г. Королёв приступили к управлению его полётом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стыковка с Международной космической станцией запланирована на среду, 17 февраля.

Ранее стало известно, что «Прогресс МС-16» доставит на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов.