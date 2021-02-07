Запуск «Прогресса» к МКС состоится 15 февраля

Короткая ссылка
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-16» разработки и производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») запланирован на 15 февраля с площадки №31 космодрома Байконур.
Запуск «Прогресса» к МКС состоится 15 февраля
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «в монтажно-испытательном корпусе площадки №254 космодрома выполнен комплекс технологических операций по стыковке корабля с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя».

«После завершения стыковочных работ состоялись проверочные включения бортового радиотехнического комплекса и других служебных систем корабля», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что «Прогресс МС-16» доставит на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов.

Ранее сообщалось, что один из пилотируемых российских кораблей серии «Союз», который планируют отправить к МКС в 2021 году, будет назван в честь Юрия Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить