Запуск «Прогресса» к МКС состоится 15 февраля

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-16» разработки и производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») запланирован на 15 февраля с площадки №31 космодрома Байконур.

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «в монтажно-испытательном корпусе площадки №254 космодрома выполнен комплекс технологических операций по стыковке корабля с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя».

«После завершения стыковочных работ состоялись проверочные включения бортового радиотехнического комплекса и других служебных систем корабля», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что «Прогресс МС-16» доставит на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов.

Ранее сообщалось, что один из пилотируемых российских кораблей серии «Союз», который планируют отправить к МКС в 2021 году, будет назван в честь Юрия Гагарина.