ЦУП завершил подготовку к выведению «Прогресса» на орбиту

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Центр управления полётами ЦНИИмаш (входит в «Роскосмос») завершил подготовку к выведению грузового корабля «Прогресс МС-16» на орбиту.
ЦУП завершил подготовку к выведению «Прогресса» на орбиту
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Об этом информирует ТАСС.

«Центр управления полётами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию «Роскосмос») завершил плановые работы по подготовке к выведению на орбиту Земли транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» и его последующей стыковке к российскому сегменту Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-16» разработки и производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») запланирован на 15 февраля с площадки №31 космодрома Байконур.

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